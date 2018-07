“Interrail: itinerari europei”: alla Biblioteca di Morando si scopre la magia di Lisbona

Giovedì 5 luglio, alle ore 18.30, presso la Biblioteca di Morando si terrà il primo dei tre incontri del ciclo Interrail: itinerari europei.

Tre appuntamenti in compagnia di tre giornalisti e fotografi che hanno dedicato la loro passione ed il loro lavoro alla scoperta dei mille volti nascosti delle città europee, con lo scopo di immergersi realmente in una cultura nuova e diversa.

Si inizia giovedì 5 luglio con la giornalista Alessandra Cioccarelli: l’incontro, dal titolo evocativo Tra onirico e reale, a spasso per Lisbona. In compagnia di Pessoa, Tabucchi e appunti di viaggio mira ad intraprendere proprio un percorso esplorativo alla scoperta della Lisbona raccontata dalle pagine di Pessoa e di Tabucchi. Non solo: consigli di luoghi da visitare e posti dove mangiare arricchiranno l’incontro di spunti utili anche ad un viaggiatore reale.

Al termine dell’incontro sarà offerto un bicchiere di vino a tutti i presenti.