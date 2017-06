IX memorial internazionale calcistico Claudio Marovelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"IX MEMORIAL INTERNAZIONALE CLAUDIO MAROVELLI" Il ricordo, il calcio, lo scambio internazionale e la solidarietà 10/11 giugno 2017 - Campo di Garbagnate milanese - via Monte Nero 15 Giunto alla sua nona edizione, ritorna il Memorial Internazionale Claudio Marovelli, ritenuto dai principali esponenti sportivi un fiore all'occhiello per lo scenario calcistico giovanile lombardo rivolto alla categoria esordienti. Il 2/3/4 giugno si è svolta la fase preliminare dove si confronteranno in 4 gironi l'Accademia Calcio Como, l'Accademia Internazionale, l'Aldini, L'Aurora Pro Patria, il Como, la Cremonese, la Lainatese, Lombardia 1, Osl Garbagnate, Renate, Rhodense ed il Sempione Halp. Le vincitrici accederanno alla fase finale e gareggiare con le squadre più titolate: l'Atalanta, l'Inter, il Milan, la Roma, il Novara, il Torino, il Siviglia ed il Valencia. L'evento è realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia, alla partecipazione straordinaria del Comune di Garbagnate milanese, del contributo tecnico dell'Accademia Calcio Como e dell'ASD OSL Garbagnate e di tante aziende che hanno contributo attivamente anche donato strumenti ed attrezzature di indubbio valore come Decathlon e Triform. Ciò che rende vincente il Memorial, al di là della valenza sportiva è il bene che essa apporta dal punto di vista sociale nei ragazzi partecipanti, nel pubblico presente, nel territorio in cui si svolge. Le giovani squadre vivono un clima di condivisione e di solidarietà, rappresentano sì il proprio territorio ma sono pronti a valicarne i confini confrontandosi con altre culture imparando a comunicare nonostante anche le lingue diverse delle squadre estere. Il calcio unisce e diventa veicolo di valori come la lealtà, l'amicizia, il rispetto delle regole e quindi del prossimo. Solo attraverso esempi comportamentali positivi si possono arginare fenomeni devianti che si diramano nella nostra vita quotidiana…basti pensare alla violenza in campo, ai fenomeni di bullismo e di dispersione scolastica. Il Memorial Marovelli riesce a utilizzare lo scenario internazionale non solo per promuovere la pratica sportiva ma per educare i ragazzi alla vita vera… quella fatta di rispetto e solidarietà! Prevista la partecipazione di giocatori di serie A, di rappresentanti istituzionali quali l'assessore allo sport di Regione Lombardia, Antonio Rossi. Scambio di maglie, regali, giochi…due giorni che non potranno dimenticare soprattutto perché consapevoli di essere stati protagonisti di una grandiosa opera benefica a favore di un'associazione, Dianova, che sviluppa programmi e progetti innovativi negli ambiti del trattamento delle tossicodipendenze e del disagio minorile. Dianova gestisce 5 comunità Terapeutiche Residenziali e 6 Centri di Ascolto nelle Regioni Lombardia, Marche, Lazio, Campagna e Sardegna ed aderisce a Dianova International, un network presente in 4 continenti (America, Asia, Africa ed Europa) ed è membro ufficiale dell'Unesco. Tra le comunità attive in Lombardia, l'associazione Claudio Marovelli onlus ha deciso di sostenere quella di Garbagnate Milanese che si occupa di offrire percorsi di rinserimento a persone con problemi di dipendenza da alcol e droghe. Di fatti, anche grazie al prezioso contributo di TRIFORM, azienda giovane, dinamica e di grande spessore professionale ed umano, la casa residenziale potrà godere di una nuovissima struttura sportiva con l'augurio di poter contribuire a restituire a quei ragazzi una vita sana. La nuova palestra sarà inaugurata nei prossimi mesi e la sala prenderà il nome di Claudio Marovelli. Sarà possibile avere maggiori informazioni su Dianova e sulle aziende sostenitrici nel village che sarà allestito a ridosso del campo stesso nel corso delle finali. Le premiazioni sono previste per le ore 19. In questi due giorni è possibile sostenere l'associazione Claudio Marovelli partecipando alla lotteria di beneficenza dove sono previsti premi davvero grandiosi: maglie ufficiali delle squadre partecipanti, borse di Cruciani e tanto tanto altro… Questo è il memorial Marovelli … Il ricordo, il calcio, lo scambio internazionale e tanta solidarietà Per maggiori informazioni, per dichiarazioni o interviste Contattare Beatrice Di Virgilio - Cell 366 6873408 - beatricedivirgilio@libero.it