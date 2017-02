Ultimo appuntamento "Jack family night" al Rock n roll di Milano

Ultimo sabato con le "Jack Family Nights", che sanciscono la collaborazione tra l'agenzia di concerti Jack Rock Agency e la patria indiscussa del rock & roll a Milano Rock 'N' Roll Club Milano. A partire da novembre, un sabato al mese per 4 serate in totale a base di sano rock / alternative / punk e hard rock dalle 21:30 a mezzanotte, che vedranno l'ultimo appuntamento questo 18 febbraio. Tre band a sera per un totale di 12 band dal vivo, tra le più promettenti dal nostro panorama underground. Questo sabato indiscussi protagonisti saranno ATLANTIC TIDES, freschi di debut album omonimo, uscito lo scorso ottobre per Scarlet Records, che in qualità di headliner chiuderanno la serata. In apertura altre due band del roster dell'agenzia desiana Jack Rock Agency: Down The Stone che suoneranno live i brani della loro ultima fatica "Life" uscita nello scorso dicembre e i fiorentini Lithio, promettente band del nostro panorama italiano alternative rock, pronti a partire il prossimo 15 marzo per un tour in Russia di 10 date che toccheranno tra le altre S. Pietroburgo e Mosca. Atlantic Tides - Alternative Rock Down The Stone - Hard Rock Lithio - Alternative Rock Rock 'N' Roll Club Milano si trova in via Giuseppe Bruschetti 11, 20125 Milano Pagina FB: facebook.com/rocknrollclub Jack Rock Agency Pagina FB: www.facebook.com/jackrockagency Sito Web: www.jackrockagency.com