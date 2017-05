Jackson Mac Low. Bare Attention

Erratum presenta il progetto artistico dedicato a Jackson Mac Low (Chicago, 1922 - New York, 2004) Bare Attention, a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo. In esposizione un'opera originale di Jackson Mac Low, lavoro a china su carta dove parola e suono si fondono in maniera inscindibile, insieme alla diffusione di materiale proveniente dall'archivio sonoro di Mac Low. Nelle giornate dell'8, del 15 e del 22 maggio saranno presentate performance e letture poetiche riproposte ed eseguite dai performer Sergio Armaroli, Francesca Gemmo, Steve Piccolo, Walter Prati e Gak Sato. Non sono mai stato interessato solo ai suoni delle parole. Penso sempre che i significati di qualsiasi unità linguistica che includo siano importanti almeno quanto i suoni, fossero suoni isolati d'eloquio, sillabe, parole, frammenti di parole, frammenti di frasi, frasi complete - anche quando non sono organizzate ed ordinate dalla sintassi normativa e non hanno alcun significato stabilito, fisso e cumulativo. Ogni volta che una voce umana produce un suono, trasmette un significato emotivo e/o semantico, semplice o complesso. E questo vale anche per le lettere e altri simboli grafici. (Jackson Mac Low) Spazio di ascolto e sperimentazione, Erratum si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti. L'evento è realizzato in collaborazione con M4A-MADE4ART di Milano. Jackson Mac Low è stato poeta, scrittore, musicista e performer. Autore di oltre trenta libri, i suoi lavori sono stati pubblicazioni ed eseguiti - spesso realizzati da lui stesso e da sua moglie, la poetessa e compositrice Anne Tardos, autrice di numerosi libri fra cui The Dik-dik's Solitude: New Selected Works, Uxudo e Mayg-shem Fish - negli Stati Uniti e all'estero. Numerosi i premi conseguiti durante la sua carriera, tra cui Guggenheim, NEA, NYFA, CAPS fellowships, 1999 Wallace Stevens Award of the Academy of American Poets. Jackson Mac Low | Bare Attention a cura di Steve Piccolo e Sergio Armaroli 8 - 22 maggio 2017 | Orari di apertura: su appuntamento ASCOLTI E PERFORMANCE Lunedì 8 maggio, ore 20 | Lunedì 15 maggio, ore 20 | Lunedì 22 maggio, ore 20 Performer: Sergio Armaroli, Francesca Gemmo, Steve Piccolo, Walter Prati, Gak Sato ERRATUM | Via Doria 20, 20124 Milano www.erratum.com - erratumemme@gmail.com - m. 333 9692237 In collaborazione con M4A - MADE4ART | Comunicazione e servizi per l'arte e la cultura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni | www.made4art.it - press@made4art.it PERFORMANCE 8 maggio, ore 20 S.E.M. [1992] Phonemicon from "Hereford Bosons 1" [1984] A Vocabulary for Carl Fernbach-Flarsheim [1968] 15 maggio, ore 20 Thing of Beauty - selected works by Jackson Mac Low Steve Piccolo, reading 22 maggio, ore 20 Letters for Iris Numbers for Silence [1961] con partecipazione del pubblico