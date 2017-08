Jacob Sartorius live: il 13 ottobre all'Alcatraz

Venerdì 13 ottobre Jacob Sartorius salirà sul palco dell'Alcatraz in occasione del suo tour mondiale Left Me Hangin.

Classe 2002, l'adolescente di Oklahoma diviene noto al popolo di Internet a soli 11 anni, quando posta un video contro il bullismo che diventa virale. Successivamente Sartorius continua ad accrescere la propria fama attraverso i social, fino a quando nel 2016 arriva a pubblicare il suo singolo di debutto Sweatshirt, che diventa un successo mondiale. In seguito riceve diversi premi come: People’s Choice Awards, Teen Choice Awards, Streamy Awards, Kid Choice Awards.

In scaletta per il concerto del 13 ottobre tutti i brani del primo EP della popstar, oltre a nuovi pezzi come Hit Me Back.