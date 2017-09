Jaguar, l’iconico marchio britannico automotive, e Palm Angels, marchio italiano ispirato alle subculture americane, annunciano l’inizio di una partnership in occasione della settimana della moda di Milano. Per l’anteprima italiana della E-Pace, il SUV compatto ad alte prestazioni di Jaguar, i due brand hanno realizzato LONELY HEARTS CLUB Palm Angels for Jaguar, un secret club dal concept innovativo, aperto dal 20 al 22 settembre per tre one night con ospiti e DJ internazionali.

Jaguar, marchio caratterizzato da performance, esclusività e design unici, ha scelto Palm Angels per una nuova e inattesa collaborazione, che rispecchia il percorso evolutivo del brand da sempre alla ricerca dell’avanguardia. La creatività outsider e anticonformista di Francesco Ragazzi, Direttore Creativo di Palm Angels, ha trasformato il club in uno spazio dall’estetica urbana e che si ispira alle luci della nightlife californiana. Neon, reti metalliche, atmosfere dark e una policy “members only”, per offrire una nuova energia creativa tra hip hop, R’n’B e musica elettronica.

Tra gli ospiti del Lonely Hearts Club Palm Angels for Jaguar, il rapper americano Plaiboi Carti, il duo di dj svedesi Axwell /\ Ingrosso in un back to back con Virgil Abloh, Direttore Creativo di Off-White, e i dj inglesi Siobhan Bell e Benji B.

Per l’intera settimana della moda e in anteprima nazionale, la nuova Jaguar E-Pace, sarà esposta in largo La Foppa con un’installazione ispirata agli interni del LONELY HEARTS CLUB Palm Angels for Jaguar. “Sono orgoglioso di annunciare la collaborazione tra Jaguar e Palm Angels, un brand davvero interessante, capace di esprimere grande energia attraverso il suo stile unico ed audace ed in grado di comunicare trasversalmente, ai giovani, ma non solo, in modo non convenzionale –, commenta Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia - “Jaguar prosegue in un percorso evolutivo - sia di contenuti che di comunicazione - che sempre più avvicina il brand ad un target contemporaneo, dinamico e sempre più connesso. Non è un caso, dunque, che questa nuova partnership coincida con l’anteprima italiana della nuova E-Pace, la sportiva dallo stile inconfondibile, pensata per un pubblico dinamico che vuole distinguersi in fatto di stile, senza rinunciare a design e performance.” “Sono felice di essere riuscito a portare il LONELY HEARTS CLUB qui a Milano, dopo il successo di Tokyo, e di averlo realizzato in partnership con Jaguar. Il LONELY HEARTS CLUB Palm Angels for Jaguar ricrea un crossover di musica, cultura e energie diverse, così come la collaborazione con Palm Angels e Jaguar cerca di fondere lo spirito dei due marchi apparentemente differenti, ma caratterizzati da forte personalità e innovazione”, afferma Francesco Ragazzi, Direttore Creativo di Palm Angels.

La collaborazione creativa tra Jaguar e Palm Angels proseguirà nel 2018 in occasione degli appuntamenti della Moda Donna e Uomo, con la presentazione delle collezioni di Francesco Ragazzi, Ambassador italiano di Jaguar.

JAGUAR E-PACE

Jaguar E-PACE è un SUV compatto ad alte prestazioni di grande eleganza. Progettato per essere bello,

divertente e intelligente, la sua essenza gli consente di essere immediatamente riconoscibile come una vera

Jaguar.

La E-PACE è l’auto perfetta per il 21° secolo: è moderna, pratica, connessa e coinvolgente da guidare.

Affascinante e divertente da scoprire, possiede un’integrità e un’anima tipicamente Jaguar.

PALM ANGELS

Art director formato in comunicazione e fotografo con un diploma di master conseguito presso la School of

Visual Arts di New York, il milanese Francesco Ragazzi ha iniziato Palm Angels nel 2011 come ricerca

fotografica sulla cultura skater di Los Angeles.

Il progetto si è evoluto in un libro pubblicato da Rizzoli nel 2014, quindi in una linea di abbigliamento nel

2015.

Palm Angels nasce da uno sguardo italiano sulla cultura e le subculture americane. Mescola

l'apprezzamento per i codici sartoriali e il gusto per il tessuto con una propensione per l'uso

dell'abbigliamento come segno di identità e significante culturale.

Palm Angels è essenzialmente una visione, con dietro un essere umano in carne e ossa.

