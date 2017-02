Jake Isaac in concerto: il 19 maggio al Tunnel

Venerdì 19 maggio Jake Isaac salirà sul palco del Tunnel in occasione di Our Lives, tour che questa primavera lo porterà in giro per le maggiori città europee.

Isaac ha partecipato a importanti festival come quello di Glastonbury e ha collaborato con artisti del calibro di Elton John; il suo EP War Child inoltre, è entrato nella top ten di iTunes Singer-Songwriter chart rendendo noto al pubblico il suo talento fresco.