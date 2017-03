"Jambellico 2017": il 4 marzo Carnevale mostruoso al Mercato di Lorenteggio, gratis

Sabato 4 marzo al Mercato di Lorenteggio torna Jambellico, la festa di Carnevale ispirata alle mostruose creature della notte.

In programma durante la giornata: alle 10 Gara delle Maschere interculturali, prodotte dalle classi dell'I.C. Narcisi con i propri insegnanti e Il costume vien mangiando, laboratorio per bambini con colazione; alle 11 sfilata in maschera con premiazione per i travestimenti più originali; alle 12 Rufino clown, spettacolo per adulti e bambini; alle 13 pranzo ai banchi del mercato.

La sera poi, a partire dalle 19 è prevista la presentazione della mostra L'album dei mostri, con illustrazioni di Luigi Zetti e Marta Diana Tagliabue; e dalle 20 il deejay set a cura di Spazio Petardo per "ballare tra i banchi del mercato travestiti da Mostri Urbani", come specificano gli organizzatori.