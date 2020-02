Jambellico 2020 - Il carnevale del mondo alla rovescia

Sabato 29 febbraio torna il JAMBELLICO, la tradizionale festa di carnevale di Mercato Lorenteggio. Il tema della 7^ edizione è il "mondo alla rovescia": Cosa farai da grande? / Cosa volevi fare da piccolo?, in onore di Gianni Rodari.



La giornata si apre con il JAMBELLICHINO - IL CARNEVALE DEI BAMBINI:



• ORE 10.00

Inaugurazione mostra “Il favoloso Gianni – Antologia murale in 21 pannelli” (in collaborazione con Gianni Rodari 100)

• ORE 10.30

"La leggenda di Re Artù", spettacolo nell’ambito de “Il mercato dei saltimbanchi”, festival di commedia dell'arte nei mercati coperti di Milano a cura di Atelier Teatro;

• ORE 11.30

- Inaugurazione della “Gara delle città alla rovescia” (a cura dell’Istituto Comprensivo Narcisi e del Comitato Genitori Narcisi, in collaborazione con Dynamoscopio);

- Laboratorio di costruzione delle "maschere al rovescio" a cura di Black Diaspora Art e Centro Irda - GVV Milano;

• ORE 12.30 > Travestiti da "Cosa farai da grande?": le maschere più belle riceveranno un premio!

• ORE 13.00 > Esibizione del coro Piccoli Cantori Di Milano, diretti da Laura Marcora;

• ORE 13.30 > Si mangia al Mercato! Pranzo diffuso a cura del Consorzio Mercato Lorenteggio.



La giornata prosegue con il JAMBELLICO:

• ORE 19

Aperitivo tra i banchi + musica, danza, recitazione con GLAMourga;

• ORE 20.00

Musica dal vivo con i Mefisto Brass;

• ORE 21.30

Gara delle maschere per a tema "COSA VOLEVI FARE DA PICCOLO?" (astronaut*, ballerin*....?);

• ORE 22.00

Luca Boffelli Show.



CAMPAGNA #DONAUNLIBRO: LIBRERIE INDIPENDENTI A SOSTEGNO DEL JAMBELLICHINO

Collegata al Jambellichino, il 5 febbraio è partita la campagna #donaunlibro, lanciata l’anno scorso da Gogol & Company e che per questa edizione ha visto l’adesione di altre librerie indipendenti: Oasi del Piccolo Lettore (Via Gabetti, 15); Lineadiconfine (Via Ceriani, 20); verso libri (Corso di Porta Ticinese, 40); Libreria Corteccia (Via Bernardino Lanino, 11). L’obiettivo è quello di raccogliere i libri che andranno a comporre i premi della gara. Dal 7 al 26 febbraio, in questi negozi si potrà comprare un libro a scelta da lasciare in cassa, per lettori di età compresa tra i 6 e i 10 anni.



SPONSOR

Oltre alle librerie indipendenti, si ringraziano per aver contribuito ai premi: la Biblioteca Lorenteggio, Terre di mezzo Editore, CARTHUSIA EDIZIONI, Editoriale Scienza, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, il Civico museo archeologico di Milano, Triennale Milano e il teatro Il Trebbo.



L'iniziativa è realizzata con il contributo del Municipio 6 del Comune di Milano.