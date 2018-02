James Bay: l'8 luglio al Magnolia per "UnAltroFestival"

James Bay salirà sul palco del Magnolia domenica 8 luglio, in occasione di UnAltroFestival, per l'unica data italiana del tour di presentazione di Wild Love, suo secondo e ultimo album, uscito a febbraio 2018.

Il cantante e chitarrista inglese ha debuttato sulla scena musicale nel 2013 con l'EP The Dark of The Morning. L'anno successivo Let It Go è arrivato in cima alle Top 10 di ITunes. James Bay è poi risultato vincitore dei premi British Male Solo Artist, Ivor Novello Award, Brit Awards e Critics’ Choice Award.