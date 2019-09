In arrivo un festival del Giappone con sake, cibo e cultura giapponese

Il 27 settembre da Tenoha e il 28 e 29 settembre in Cascina Cuccagna arriva il Japan Festival, un'occasione unica per scoprire la millenaria tradizione nipponica con performance, degustazioni di sake e cibo, mercatino di artigianato giapponese e tante altre iniziative.

La serata inaugurale da Tenoha venerdì 27 settembre

La serata inaugurale si terrà al Tenoha, il concept store giapponese in via Vigevano 18, mentre nelle giornate successive il Festival si svolgerà nello splendido contesto di Cascina Cuccagna in via Cuccagna 2/4 per mettere in luce diversi aspetti della cultura del Giappone, paese così lontano e così affascinante, attraverso degustazioni, cibo, performance e molte altre attività.

Il Japan Festival si presenterà al pubblico nella serata di venerdì 27 al Tenoha con l’Opening Event, un evento esclusivo per partner, associati e su prenotazione che darà il via al festival e con una standing dinner multi-portata di piatti della cucina giapponese tradizionale accompagnata da un Sake Tasting Table con decine di etichette in degustazione. La cena sarà riservata a tutti coloro che desidereranno partecipare, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti. A seguire la proiezione del film in anteprima a Milano “Kanpai Sake Sister” del regista Mirai Konishi. Per info: https://japanfestival.it/openingevent/

Il programma di sabato e domenica in Cascina Cuccagna

Organizzato dall’associazione culturale no-profit La Via del Sake, il Japan Festival raccoglie l’eredità delle 4 edizioni del Milano Sake Festival (2014-2017) e della prima edizione del Japan Festival (2018) e si svolgerà durante le giornate di:

Venerdì 27: settembre dalle ore 18 alle ore 23 - Tenoha

Sabato 28 settembre: dalle ore 12 alle ore 23 - Cascina Cuccagna

Domenica 29 settembre: dalle ore 12 alle ore 21 - Cascina Cuccagna



Nelle giornate di sabato e domenica il "Japan Festival" entrerà nel vivo del suo programma spostandosi a Cascina Cuccagna, la splendida cascina settecentesca nel cuore di Milano, dove le aree dedicate al Festival saranno numerose e dislocate in differenti punti:



Piano 0: troverete la sala dedicata ai corsi di cucina giapponese, un mercatino artigianale dove sarà possibile acquistare oggettistica, corsi di lingua giapponese, una gaming area allestita da Nintendo dedicata ai videogiochi giapponesi, una kado area dove sarà possibile approfondire le tecniche di ikebana e kokedama, Itajime Shibori Paper e Origata ed ancora, tre differenti food point dove poter acquistare le vostre prelibatezze giapponesi preferite tra sushi, dorayaki, yakitori di polpo e hamburgher di wagyu, una zona kids con spettacoli di teatro kamishibai e trucca bimbi in stile giapponese ed infine spettacoli di Taiko. Al piano 0 l’ingresso sarà gratuito e senza registrazione. (Alcuni eventi possono essere a pagamento).



Piano 1: troverete una ricca sake gallery dedicata alle degustazioni con assaggi gratuiti di sake, per conoscere e acquistare i vostri prodotti preferiti, un food point dedicato alla gastronomia giapponese, ed infine un’area dedicata al sake tasting dove poter conoscere e approfondire la conoscenza delle differenti tipologie di sake, shochu e whisky giapponesi con degustazioni gratuite. I tasting, della durata di 45 minuti, saranno a posti limitati e possono essere prenotati solo in loco e fino ad esaurimento. Ogni ingresso dà diritto a partecipare a una sola degustazione (fino a esaurimento posti).

Informazioni utili

Il "Japan Festival 2019" vanta il patrocinio del Comune di Milano, del Consolato del Giappone e della Camera del Commercio di Milano.

* Per accedere al Piano 1 sarà necessaria l’iscrizione all’associazione La Via del Sake e il pagamento del contributo associativo. All’ingresso verrà consegnato un braccialetto-pass colorato (il colore cambia a seconda del giorno) che consente l’accesso a tutti gli spazi della manifestazione e un coupon che permetterà di prenotare una degustazione presso le Tasting Rooms. Per i ragazzi al di sopra dei 14 anni sono necessari registrazione e contributo associativo ridotto. Per i ragazzi al di sotto dei 14 anni l’ingresso è gratuito. Maggiori info: https://japanfestival.it/ingresso/

