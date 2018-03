Jay-Z e Beyoncé a Milano: il 6 luglio a San Siro

Jay-Z e Beyoncé suoneranno insieme a Milano il 6 luglio 2018 allo Stadio di San Siro, in occasione di OTR II Tour.

La tournée OTR II inizierà il 6 giugno a Cardiff (Gran Bretagna) e farà tappa in 15 città europee e 21 città del Nord America, tra Stati Uniti e Canada. Nel 2014 la coppia più famosa della musica pop, con l'atteso On The Run Tour, aveva registrato una serie di sold-out negli stadi del Nord America, per poi esibirsi con l'ultimo concerto a Parigi, dove lo spettacolo era era stato filmato e mandato in onda tramite uno speciale HBO (nominato agli Emmy).

Come avere i biglietti

I biglietti per il concerto del 6 luglio saranno in vendita generale dalle ore 10 di lunedì 19 marzo su www.livenation.it. Le "presale" Citi, TIDAL e Beyhive inizieranno invece il 14 marzo.