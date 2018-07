Jazz express - Ambria jazz festival - Treno d'epoca dalla Centrale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione del concerto conclusivo di Ambria Jazz Festival a Tirano in Valtellina, il giorno domenica 5 agosto 2018, sarà disponibile il JAZZ EXPRESS, un convoglio d'epoca riservato con partenza da Milano Centrale. Chi salirà a bordo vivrà un'esperienza unica su autentiche carrozze dei primi del Novecento. Un viaggio nella storia da Milano a Tirano lungo lo splendido paesaggio del lago di Como, dei terrazzamenti della Valtellina, del fiume Adda e delle Alpi. I posti a sedere sul treno sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Il JAZZ EXPRESS riporterà i suoi passeggeri a Milano dopo la fine del concerto, in nottata, oltre l'orario del normale servizio ferroviario. I biglietti sono acquistabili sul portale musement.com, dove sono presenti anche tutti i dettagli sull’iniziativa https://www.musement.com/it/milano/biglietti-per-jazz-express-viaggio-milano-tirano-in- treno-d-epoca-con-concerto-jazz-72332/ L'evento conclusivo di AMBRIA JAZZ FESTIVAL si terrà presso la suggestiva location dello scalo ferroviario di Tirano (buffer zone UNESCO) ed è orgnaizzato in collaborazione con le associazioni Ambria Jazz, Gruppo ALe883, Città di Tirano, Consorizio Turistico Valtellina Teriziere Superiore e Fondazione FS Italiane. Il concerto dei Dream Weavers è di grande importanza per la vita culturale valtellinese in quanto segnerà il traguardo dei dieci anni del festival musicale AmbriaJazz. Dream Weavers è un trio composto da musicisti jazz di fama internazionale. Mino Cinelu è stato uno degli ultimi percussionisti a collaborare con la leggenda del jazz Miles Davis. Il chitarrista Nguyen Le è un affermato musicista francese di origini vietnamite che poche settimane fa si è esibito sul prestigioso palco dell’ Estival Jazz di Lugano. Gavino Murgia è un eccezionale sassofonista sardo (www.gavinomurgia.com). CHE COSA FARE A TIRANO IL 5 AGOSTO VISITE GUIDATE ALLA RIMESSA LOCOMOTIVE “La storia che vive” Visita guidata gratuita in italiano alla storica rimessa locomotive presso lo scalo ferroviario di Tirano (buffer zone UNESCO), a cura dell’Associazione Gruppo ALe883, Ferrovia modellismo e realtà. Risalente al 1902, la rimessa della Ferrovia Alta Valtellina è un perfetto esempio di archeologia industriale ferroviaria e sede operativa dell'associazione ALe883. L’odore del carbone, il frastuono dei pistoni, il fumo delle vaporiere e il loro fischio, il leggendario Trenino Rosso del Bernina...tutto questo in Valtellina, cuore delle Alpi Retiche tra Italia e Svizzera. VISITA LIBERA O CON GUIDA TURISTICA ALLA CITTA' DI TIRANO Tirano, splendida cittadina di confine tra l’italianissima Valtellina e il Canton Grigioni svizzero. Punti di interesse: il cinquecentesco Santuario dell’apparizione della Madonna di Tirano e il suo imponente organo a canne, il centro storico e i suoi palazzi nobiliari, il Museo Etnografico Tiranese, i negozi di enogastronomia locale. IMPORTANTE Per prenotare le visite guidate con guida turistica alla città di Tirano e le visite gratuite presso la rimessa locomotive contattare l'Ufficio Turistico di Tirano: Tel. (+39) 0342 706066 e.mail: iattirano@valtellinaturismo.com CONCERTO Ore 21 concerto conclusivo di AMBRIA JAZZ FESTIVAL 2018. Dream Weavers: Gavino Murgia, Nguyen Le, Mino Cinelu Presso lo scalo ferroviario, Via Calcagno n. 3, Tirano (So) In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Teatro Mignon, Via Roma n. 1, Tirano (So) www.ambriajazzfestival.it/evento/dream-weavers/