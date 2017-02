Jazz, funk e soul: giovedì 23 febbraio i founda(c)tion allo spazio teatro 89 di Milano

Si susseguiranno fino alla fine di marzo i concerti della rassegna "Jazz Set 89 presenta Originals", in programma allo Spazio Teatro 89 di Milano, che valorizza i gruppi e le formazioni che hanno da poco pubblicato album e progetti inediti. Dopo i live del quintetto del batterista Emanuele Serra, del trio di Bebo Ferra e dei Café Pearls, giovedì 23 febbraio (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) sul palco dell'auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89 si esibiranno i Founda(c)tion, formazione di dieci musicisti che mescolano in modo davvero sorprendente il sapore del soul con il pop, il funk con il rock e, ovviamente, il jazz. I Founda(c)tion presenteranno il cd "As It Is": questo secondo lavoro della band raccoglie brani originali (oltre a una cover molto speciale) ed è un viaggio nel mondo del groove con improvvisazioni che spaziano da atmosfere larghe e sognanti al soul-jazz più moderno. Con i Founda(c)tion i generi musicali non sono più facilmente definibili: il sound è, allo stesso tempo, vintage e moderno e mantiene una matrice soul, dove bellissime melodie si sovrappongono ad armonie sempre fresche, il tutto supportato da un flusso ritmico intenso e avvolgente. Il suono del gruppo è una sintesi delle contaminazioni che i musicisti hanno assorbito collaborando con artisti internazionali e italiani molto diversi tra loro, tra cui Billy Cobham, John Patitucci, Stefano di Battista, Dado Moroni e Paolo Fresu in campo jazzistico, Otis Clay, Denise La Salle, Syl Johnson, Vaneese Thomas, Andy J Forest e Keisha Jackson nell'ambito del soul e del rhythm&blues e, ancora, Sarah Jane Morris, Ricky Martin, Franco Battiato, Mina, Giorgia, Vasco Rossi ed Enrico Ruggeri. I Founda(c)tion hanno partecipato a due edizioni di "Umbria Jazz" (nel 2010 e nel 2011) e hanno aperto i concerti di grandi artisti quali Chaka Khan, Maceo Parker e Tower of Power. Da segnalare, infine, che la rassegna "Jazz Set 89 presenta Originals" si concluderà in un modo un po' atipico giovedì 30 marzo: nell'auditorium dello Spazio Teatro 89 risuoneranno, infatti, le note blues della band di Gabriele Scaratti, giovane cantante e chitarrista che si sta rapidamente affermando sulla scena italiana e che si ispira, in particolare, alle sonorità del blues elettrico dei suoi grandi idoli americani e britannici, da Eric Clapton a B.B. King, da Mark Knopfler a Freddie King fino a Stevie Ray Vaughan. SPAZIO TEATRO 89 Indirizzo: via Fratelli Zoia 89, Milano, tel: 0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietteria: intero 13 euro; ridotto 10 euro. JAZZ SET 89 PRESENTA ORIGINALS Giovedì 12 gennaio 2017, ore 21.30 Emanuele Serra quintet in "Spleen" Marcella Malacrida (voce); Mirko Puglisi (piano); Alex Sabina (sax); Claudio Ottaviano (contrabbasso); Emanuele Serra (batteria) Giovedì 26 gennaio 2017, ore 21.30 Bebo Ferra trio in "Voltage" Bebo Ferra (chitarra); Gianluca Di Ienno (organo hammond); Nicola Angelucci (batteria) Giovedì 9 febbraio 2017, ore 21.30 Café Pearls Marco Antonio Ricci (basso elettrico e contrabbasso); Daniele Comoglio (sax alto, soprano, ewi); Pancho Ragonese (tastiere, synth); Martino Malacrida (batteria); Pacho Rossi (percussioni) Giovedì 23 febbraio 2017, ore 21.30 Founda(c)tion in "As It Is" Sergio "SirJo" Cocchi (voce, tastiere); Isabella Casucci (voce); Elisa Rosselli (voce); Pancho Ragonese (tastiere & programming); Lorenzo Poli (basso elettrico); Giovanni Giorgi (batteria ed effetti elettronici); Alessandro Usai (chitarra elettrica); Alessandro Diaferio (chitarra elettrica e acustica); Pepe Ragonese (tromba); Valentino Finoli (sax & reeds) Giovedì 30 marzo 2017, ore 21.30 Gabriele Scaratti Band in "Get out of home" Gabriele Scaratti (chitarra e voce); Luigi Sozzani (basso e voce); Cristiano Arcioni (hammond e voce); Gianluca Tilesi (batteria); Irene Burratti (voce); Serena Zerri (voce)