Il collettivo con i migliori talenti della nuova scena jazz londinese, Ruby Rushton, a Milano

Ruby Rushton è un collettivo jazz aperto nato su iniziativa di Tenderlonious, fondatore della londinese 22a Records che, dal 2013, anno della sua nascita, a oggi è cresciuta moltissimo diventando una delle etichette più apprezzate del clubbing internazionale e non solo. Nata con l'intento di essere un hub creativo per un collettivo di strumentisti con un approccio alla musica simile - tra cui Tenderlonious, Al Dobson Jr, Jeen Bassa, Mo Kolours, Reginald Omas Mamode IV e Henry Wu - 22a ha pubblicato diversi singoli, EP e LP dance alternative andati tutti sold out. “Two For Joy”, il debutto strumentale del 2015 firmato da questo collettivo - in cui per l'occasione figura Yussef Dayes (ai più noto per il progetto Yussef Kamal) - è stato descritto come un’attendibile rappresentazione del suono odierno di Londra: registrato in un solo giorno, il disco fonde jazz, hip hop, afrobeat e musica elettronica alternando momenti di grande energia a soli meditativi e groove malinconici. Più di recente l’uscita, a distanza di pochi mesi, di "Trudi's Songbook: Volume One e “Trudi's Songbook: Volume Two", il secondo e terzo album, ha definitivamente attirato le attenzioni di media, esperti e influencer del settore musicale, in primis inglese. Il collettivo Ruby Rushton arriva per la prima volta in Italia e si esibirà sabato 10 febbraio al Biko di Milano. Quando Benji B, Alexander Nut, Bradley Zero, Jazz FM, BBC 6 Music e il sempre attento Gilles Peterson (che di recente ha candidato l'ultimo disco di Ruby Rushton come Best Jazz Album of the year’ ai suoi Gilles Peterson’s Worldwide Awards) si espongono in contemporanea su un progetto musicale nuovo, un motivo c’è. In questi ultimi anni nella nuova scena jazz londinese sta succedendo qualcosa e la critica, i festival, i club di mezzo mondo fino ad arrivare, naturalmente, al pubblico, se ne sono accorti: Ruby Rushton è la summa di questa new wave jazz londinese, con un stile ispirato sia ai ritmi urbani contemporanei sia dagli ascolti degli album di John Coltrane, Yusef Lateef e Sonny Rollins. Dietro al moniker di Ruby Rushton si nascondono personaggi di riferimento della label e del movimento nu jazz di South London come appunto Tenderlonious (che suona sax e flauto), Aidan Shepherd, Tim Carnegie, Joseph DeenMamode aka Mo Kolours e altri ancora. Alcuni di questi hanno infatti partecipato alle produzioni in studio e negli spettacoli dal vivo di Yussef Kamaal, Moses Boyd e altri ancora. Tenderlonius, nella data al Biko, presenterà questo progetto, che sta portando in tutta Europa, anche al pubblico milanese.