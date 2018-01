Jazz Motta Milano 1928

È partita il 16 gennaio la rassegna JAZZ MOTTA nella vetrina del Motta Milano 1928. Ogni martedì dalle 19.30 alle 21.30 in Galleria Vittorio Emanuele II, all'angolo con piazza Duomo.



Il ristorante Motta Milano 1928 si trasforma con atmosfere squisitamente retro.

Grandi interpreti del jazz meneghino si avvicenderanno per accompagnare la cena in una delle vetrine milanesi per eccellenza.

Gennaio sarà dedicato al connubio tra sax e chitarra con formazioni che vanno dal jazz manouche al cool jazz alla bossa nova.



Programma:



16 gennaio

Daniele Gregolin, chitarra

Mirko Fait, sax



23 gennaio

Gen Cotena, chitarra

Giovanni Digiacomo, sax



30 gennaio

Daniele Rosa, chitarra

Peppe Santangelo, sax





#jazz #jazzdinner