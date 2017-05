Jazz, swing e Bossanova: i concerti di giugno alla cantina Scoffone di Milano

MILANO - Dopo la parentesi di maggio con "Jazz in Rosa", serie di concerti con alcune delle più belle voci femminili della scena nazionale (e ospiti internazionali), la programmazione della Cantina Scoffone proseguirà per tutto il mese di giugno con la rassegna "Live in Cantina": nel ristorante d'impronta toscana di via P. Custodi 4 (zona Ticinese), a Milano, sono previsti, infatti, altri cinque live prima della pausa estiva. Come sempre, i concerti iniziano alle ore 21.30 e l'ingresso è libero. Il primo appuntamento del mese è in programma martedì 6 giugno con il quartetto guidato dal contrabbassista Stefano Scopece, affiancato da tre musicisti di talento quali il sassofonista Frank Altamura, il pianista Stefano Pennini e il batterista Ermanno Principe, per una serata all'insegna dello swing e del jazz. Due giorni dopo, giovedì 8 giugno, spazio alle sonorità modern jazz del duo composto dal chitarrista Giacomo Ferrigato e dal contrabbassista David Paulis: in scaletta, composizioni originali e alcuni standard. Si cambia decisamente registro martedì 13 giugno, quando sul palco dello Scoffone sarà la volta di "Verso Sud", il progetto di Danilo Ignazio Vignali (chitarra e voce), Rodrigo Amaral (cavaquinho e voce) e Mirko Fait (sax e voce). I tre artisti proporranno musiche provenienti da tutto il mondo, rilette in chiave bossanova. Il concerto più atteso del mese è, forse, quello in agenda martedì 20 giugno con l'On Bop Jazz trio feat. Giuseppe Bellanca: il pianista Antonio Zambrini, il contrabbassista Roberto Piccolo e il batterista Max Onore - tre solidi musicisti che vantano collaborazioni prestigiose in carriera - eseguiranno un repertorio prevalentemente Hard Bop, con pezzi strumentali e cantati di autori quali Tom Harrell, Chet Baker, Charlie Parker e altri grandi nomi del jazz. Insieme a loro si esibirà, in veste di special guest, il tenore palermitano Giuseppe Bellanca, affermato cantante lirico della Scala, che alla Cantina Scoffone suonerà la tromba e interpreterà con la sua voce alcuni brani. La bossanova tornerà protagonista per l'ultimo concerto di "Live in Cantina" prima della pausa estiva: martedì 27 giugno, infatti, il quartetto del pianista Giordano Alberti proporrà un viaggio nell'universo della musica brasiliana, ma non mancheranno neppure alcuni classici del songbook americano. Insieme ad Alberti si esibiranno il sassofonista Mirko Fait e due giovani studenti del Conservatorio G. Verdi di Milano (Margherita Carbonell al contrabbasso e Marco Falcon alla batteria). Il locale La Cantina Scoffone è l'erede di Scoffone, la storica bottega del vino degli anni '20 in zona Navigli: sinonimo di vino di qualità, ospitalità e cucina curata, prosegue sulla scia della tradizione. Con lo stesso spirito di allora, questo ristorante con mescita di vino sfuso offre qualità a costi contenuti (si cena in media con 25-30 euro). Il vino, rigorosamente italiano, si degusta al bicchiere o si acquista in bottiglia, spillato al momento dalle damigiane. I piatti sono quelli della cucina regionale toscana, dalle tagliatelle fresche fatte in casa agli aromi del Chianti alla fiorentina di Chianina. Prima di ogni concerto è possibile cenare: per le prenotazioni, telefonare allo 02.36532445. LIVE IN CANTINA - GIUGNO 2017 Cantina Scoffone, via P. Custodi 4, Milano - ore 21.30, ingresso libero; Tel. 02.36532445; www.cantinascoffone.it; info@cantinascoffone.com Martedì 6/6 - Scopece quartet Stefano Scopece (contrabbasso); Frank Altamura (sax alto); Stefano Pennini (piano); Ermanno Principe (batteria) Giovedì 8/6 - Paulis-Ferrigato duo Giacomo Ferrigato (chitarra); David Paulis (contrabbasso) Martedì 13/6 - Verso Sud Danilo Ignazio Vignali (chitarra e voce); Rodrigo Amaral (cavaquinho e voce); Mirko Fait (sax soprano e tenore) Martedì 20/6 - On Bop Jazz trio feat. Giuseppe Bellanca Antonio Zambrini (piano); Roberto Piccolo (contrabbasso); Max Onore (batteria); Giuseppe Bellanca (tromba e voce) Martedì 27/6 - Giordano Alberti quartet Giordano Alberti (piano); Mirko Fait (sax tenore); Margherita Carbonell (contrabbasso); Marco Falcon (batteria)