Jazz wave al bachelite clab: il nuovo jazz invade Milano

Apre ufficialmente la stagione Jazz di Bachelite CLab Milano, mercoledì 18 settembre 2019, con una serata free entry per inaugurare il nuovo ciclo di mercoledì volto all'esplorazione delle contaminazioni moderne: Jazz Wave.

Jazz e Hip Hop, Jazz e R&B, Jazz e Rap dialogano con strumenti espressivi contemporanei disegnando un’ipotesi di futuro e di rinnovamento.



In occasione dell'inaugurazione del ciclo di eventi Jazz Wave, che prenderà casa ogni mercoledì al Bachelite cLab, il giovane talento Giuseppe Vitale ci presenta ‘.ZE’: un progetto di contaminazione tra il Jazz e tutti i linguaggi musicali che partendo da una comune radice Afro Americana, e dopo un viaggio parallelo durato mezzo secolo, si ritrovano nel 2019 per proiettarsi nel futuro.



‘.ZE’ è un progetto di Giuseppe Vitale (aka .ZĒ), pianista Jazz di 19 anni, riconosciuto come il più grande talento Italiano della sua generazione.

Lo accompagnano in questo viaggio altri due giovani musicisti dal raro talento: STEFANO ZAMBON al Basso e ALFONSO DONADIO alla batteria.

A rendere la serata imperdibile, il featuring di LNDFK: nota producer italo-tunisina che sta prendendo parte in maniera sempre più attiva all’interno del gruppo.

Altri ospiti dal mondo hip-hop e R&B tra i quali i guests Zayman ed El Porraccho, interverranno alla consueta jam session che ha reso celebre Bachelite cLab, in particolare dopo l'intervento di Anderson Paak, in un'incursione inaspettata la scorsa primavera.



PH Credits: Giulia Copercini

