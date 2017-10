Jean Michel Byron in concerto al Memo restaurant music club

Jean Michel Byron, l'ex frontman dei Toto, torna in concerto al Memo Restaurant Music Club mercoledì 25 ottobre alle 21:00.



Nato in Sudafrica ma trasferitosi giovanissimo a Los Angeles, Jean-Michel Byron deve molta della sua popolarità mondiale al periodo trascorso con i TOTO, che da oltre trent’anni raccolgono folle di fans in tutto il pianeta. La band di “Hold The Line” e “Africa” lo ingaggiò nei primi anni Novanta come front-man e alcune delle canzoni dell’album “Past – Present” portano la sua firma.

Con il noto gruppo ha inciso quattro nuovi brani aggiunti al Greatest Hits Past to Present 1977-1990, ovvero "Love Has The Power", "Out of Love", "Can You Hear What I'm Saiyng", e "Animal". Dopo la pubblicazione dell'album, che ebbe un buon successo commerciale, da settembre a dicembre, del 1990, i Toto si imbarcarono in un tour chiamato "The Planet Earth Tour". Dalla registrazione del concerto svoltosi a Parigi, la band pubblicò il suo primo DVD live. Autore di “Out Of Love”, uno dei brani più di successo della band, negli anni ha collaborato con gli Scorpions, Kenny Loggins, Dave Mason, Van Morrison e Dionne Warwick. Con quest’ultima ha inciso il brano Love Of My Life. A Los Angeles ha lavorato con alcuni grandi musicisti della scena californiana. In Italia collabora dal 2015 con l’etichetta “Il Paese dei Balocchi” che ha fortemente voluto una nuova uscita discografica del cantante Sud Africano abbinata ad un tour promozionale nei migliori club italiani. Parte dunque l’ “Italian Live Experience Tour” in cui Byron sarà accompagnato da due musicisti per le situazioni più “intime” e dalla band al completo per i big show. Lo spettacolo è un viaggio al centro della musica, la straordinaria vocalità di Byron, spazierà in tutto il suo percorso artistico, i suoi brani, vecchi e nuovi, la sua storia nei Toto, ma anche i grandi classici da Prince a Jimi Hendrix, dai Beatles a Sting.

Byron è uno straordinario artista di livello internazionale pronto ad incantare i migliori club italiani. I suoi concerti live sono un concentrato di emozioni grazie alla sue particolari doti canore, una voce che si contraddistingue nel suo genere e che riesce a trasportare nel suo mondo un pubblico di tutte le età. Un artista di cui si resta letteralmente incantati.