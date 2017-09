"Jean Vigo ritrovato e restaurato": dal 21 al 27 settembre all'Oberdan

Dal 21 al 27 settembre lo Spazio Oberdan ospita Jean Vigo ritrovato e restaurato, la rassagna omaggio al regista pioniere della modernità filmica, che propone i suoi lavori nelle edizioni appena restaurate dalla Gaumont.

Il francese Jean Vigo (1905-1934) è stato un punto di riferimento per la Nouvelle Vague e continua a essere considerato uno degli esponenti più liberi della settima arte. La versione di Zero de Conduite presentata all'Oberdan, derivante da una copia conservata dalla Cineteca di Milano, presenta importanti differenze rispetto alla versione conosciuta. Di seguito il calendario delle proiezioni.

Giovedì 21 settembre 21:15

Zéro de conduite

R., sc. e mont.: Jean Vigo. Fot.: Boris Kaufman. Int.: Jean Dasté, Robert Le Flon, Delphin, Louis Lefebvre, Gilbert Pruchon. Francia, 1933, 44’, v.o., sott. it.

Un collegio nel quale vige una disciplina rigida e ottusa viene messo a soqquadro dai ragazzi ospiti, decisi a difendere la loro libertà contro i soprusi e gli abusi di adulti ridotti a cariatidi mummificate.

Rushes di Zéro de conduite (15’) Copia restaurata

Presente in sala Manuela Padoan (Gaumont Parigi)



Sabato 23 settembre 17

Zéro de conduite Replica

La Natation par Jean Taris, champion de France

R., sc. e mont.: Jean Vigo. Int.: Jean Taris. Francia, 1931, 9’.

Un documentario sul campione di nuoto francese Jean Taris. Il film è un piccolo gioiello di invenzioni visive, con piani spesso molto ravvicinati, punti di vista inusuali e ralenti sul corpo del grande nuotatore.



Sabato 23 settembre 21:15

L’Atalante

R.: Jean Vigo. Sc.: J. Vigo, Albert Riéra. Fot.: Boris Kaufman. Int.: Michel Simon, Jean Dasté, Dita Parlo, Pierre Prévert, Jacques Prévert. Francia, 1934, 89’, v.o., sott. it.

Jean e Juliette, una coppia appena sposata, vive su una chiatta che percorre la Senna. A bordo ci sono anche Jules, un vecchio stralunato “lupo di fiume”, un ragazzo e un cane. Vita semplice e dura, e infatti la donna se ne va. Ma poi ritorna, come un angelo…



Domenica 24 settembre 17:15

L’Atalante Replica



Lunedì 25 settembre 21:15

L’Atalante Replica



Mercoledì 27 settembre 21:15

Zéro de conduite Replica

À propos de Nice

R. e mont.: Jean Vigo, Boris Kaufman. Sc.: J. Vigo. Fot.: B. Kaufman. Francia, 1929, 25’.

La macchina da presa dell’enfant sauvage Vigo si scatena per le vie della cittadina francese. Uno sguardo acuto e corrosivo sui costumi, le abitudini e la superficialità della buona società francese a cavallo fra anni ’20 e ’30.

Accompagnamento con musica dal vivo di Francesca Badalini (pianoforte) e Francesco Rizzo (fisarmonica).