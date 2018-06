Jemo - La ruota non si ferma mai

Ci sono territori che hanno bisogno di risorgere, dopo il terremoto.



Territori che hanno vissuto un danno e che hanno deciso di non arrendersi e vogliono riprendersi. Questi danni possono essere stati inferti dall’uomo o dalla terra stessa. La bicicletta e il cicloturismo possono essere il canale per raccontare una realtà diversa e mostrare la bellezza che ancora rimane.



In occasione del Cicloaperitivo, guarderemo insieme il video racconto di questa nuova sfida, e Mauro Fumagalli racconterà il progetto e i suoi obiettivi.

Seguirà una degustazione di prodotti tipici marchigiani, perchè cicloturismo non è solo bici, ma anche cultura ed enogastronomia!



Info e prenotazioni wonderride.milano@gmail.com