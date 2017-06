"Jive me tonight": il 9 luglio a Base si balla rock'n'roll, boogie e blues

Domenica 9 luglio a Base si festeggia con Jive me tonight, la serata che trasforma il locale in una sala da ballo rockabilly per danze jive, rock'n'roll, boogie e blues.

In programma: gara di ballo, acconciature pomp, trucco pin-up e tante gonne a ruota. L'iniziativa, a ingresso gratuito, è a cura di Timemachine e I Distratti.