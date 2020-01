Dalla cucina al palco: Joe Bastianich in un nuovo concerto rock a Milano

Sabato 25 gennaio il grande Joe Bastianich, noto imprendiotre della ristorazione e volto celebre del programma Masterchef, si farà conoscere dal pubblico in una nuova veste, quella del cantante rock. L'artista si esibirà infatti da Ecoteatro per presentare le sue "New York Stories", uno show di musica e parole che accompagnano l’uscita del suo primo album "Aka Joe".

Il concerto live

Il live sarà uno vero show speciale dove verrà approfondita non solo l’anima di Joe Bastianich musicista, ma anche la sua parte più intima: il racconto della sua storia personale anche attraverso la sua nuova avventura discografica, l’album Aka Joe, pubblicato lo scorso 20 settembre. Il lavoro, registrato a Los Angeles, esplora diversi generi quali alternative rock, alternative country, American music e trova spazio nel panorama musicale contemporaneo, pur proponendo delle sonorità legate al rock blues e al funky.

Scrivere canzoni è una terapia per Bastianich, che ha dichiarato la presenza dei suoi ricordi nelle tracce: "La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore. In questo disco ho raccolto l’essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni, amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. È la mia rivelazione più personale e inedita". La cover dell’album è stata realizzata dall’artista di strada Tvboy (Salvatore Benintende), noto esponente del movimento NeoPop.

Biglietti

I biglietti del concerto sono disponibili on-line.