"The Next Quasi-Complex": il mondo surreale di John Bock in mostra alla Fondazione Prada

Fondazione Prada presenta The Next Quasi-Complex, una mostra dell'artista tedesco John Bock aperta al pubblio dal 18 luglio al 24 settembre.

ConThe Next Quasi-Complex il Podium della Fondazione Prada si trasformerà in un teatro dell’assurdo che riflette lo stile unico dell’artista. Accanto alla scultura e all’installazione si affiancano anche elementi performativi. L'esposizione presenta due grandi installazioni provenienti dalla Collezione Prada: il palco mobile di When I’m Looking into the Goat Cheese Baiser (2001) e il salotto di Lütte mit Rucola (2006). Il progetto è inoltre arricchito da architetture sperimentali, frammenti di pareti e una selezione di opere esistenti che si snodano attorno ad uno spazio centrale lungo un percorso circolare.

Scenografie, strumenti per performance ma anche elementi dei set dei film realizzati dall'artista: quello di Bock è un mondo - e un'opera - interamente visuale, ma soprattutto surreale.