"John Huston": dal 6 maggio al 4 giugno al MIC

Dal 6 maggio al 4 giugno il Museo Interattivo del Cinema omaggia il regista hollywoodiano John Huston, a trent'anni dalla sua scomparsa.

Diciassette i film proposti nella rassegna: la sua opera d'esordio da regista, che inaugurò anche la grande stagione del noir americano, Il mistero del falco (1941), in cui Humphrey Bogart interpreta un detective cinico dal cuore tenero; La regina d’Africa (1951), dove Katharine Hepburn affianca Bogart in una storia d’amore di ambientazione africana; Moulin Rouge (1952), con Josè Ferrar nel ruolo di Henri Toulouse-Lautrec e Christopher Lee in quello di Georges Seurat, opera che ottenne due Premi Oscar, per costumi e scenografia; il capolavoro Gli spostati (1960) che riunisce Marilyn Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift; il musical Annie (1982); la trasposizione di uno dei più bei racconti di James Joyce, The Dead – Gente di Dublino (1987), che Huston gira a pochi mesi dalla sua morte; e tante altre opere imperdibili.

Di seguito il calendario delle proiezioni:

-Sabato 6 maggio

h 17.00 Gli spostati

-Domenica 7 maggio

h 15.00 Annie

-h 17.15 I cinque volti dell’assassino

-h 19.00 Il tesoro della sierra madre

-Martedì 9 maggio

h 15.00 L’anima e la carne

-Mercoledì 10 maggio

h 17.00 Giungla d’asfalto

-Giovedì 11 maggio

h 17.00 L’onore dei Prizzi

-Venerdì 12 maggio

h 15.00 La regina d’Africa

h 19.15 Chinatown

-Sabato 13 maggio

h 17.15 Moby Dick la balena bianca

-Domenica 14 maggio

h 17.00 Moulin Rouge

-Martedì 16 maggio

h 17.00 Gli inesorabili

-Venerdì 19 maggio

h 19.15 The Dead – Gente di Dublino

-Sabato 20 maggio

h 17.00 The Battle of San Pietro

-Domenica 21 maggio

h 19.00 Il mistero del falco

-Mercoledì 24 maggio

h 15.00 Freud - Passioni segrete

-Venerdì 26 maggio

h 17.00 La notte dell’iguana

-Venerdì 2 giugno

h 15.00 L’isola di corallo

-Domenica 4 giugno

h 17.00 The Dead – Gente di Dublino.