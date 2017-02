John Scofield in concerto con "Country for Old Men": il 18 marzo al Blue Note

Sabato 18 marzo al Blue Note si terrà Country for Old Men, concerto di John Scofield .

Chitarrista d'eccezione nella scena jazzistica contemporanea, Scofield è noto per la sua capacità di passare dal blues al jazz al funky mantenendo un'altissima qualità esecutiva. In Country for Old Men il repertorio a cui attinge insieme quartetto che lo accompagna è quello di una tradizione americana carica di interpreti e suscettibile di svariate interpretazioni.