I Jonas Brothers a Milano per un nuovo concerto imperdibile. Orari e biglietti

Per un San Valentino diverso dal solito, venerdì 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago arrivano i Jonas Brothers, celebre gruppo musicale statunitense.

Il tour

Il gruppo si esibirà con un'unica data italiana all'interno dell'Happiness Begins Tour che farà tappa in Europa in 15 città. Il trio, formato dai fratelli Kevin, Joe e Nick Jonas e nominato ai Grammy Awards, arriva a Milano a 10 anni di distanza dall'ultimo tour europeo. Divenuti famosi in seguito alla partecipazione in svariate serie tv e film su Disney Channel tra il 2004 e il 2013 - da "Hannah Montana" a "Camp Rock" - i Jonas Brothers si sono sciolti nel 2013. La reunion è datata 2019, con il nuovo album Happiness Begins.

Biglietti

I biglietti per la data italiana sono disponibili su diversi siti dedicati.