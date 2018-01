Joshua Huyser "Coming to my senses"

Antonio Colombo Arte Contemporanea è lieta di presentare Coming To My Senses, la prima personale in galleria dell’artista Joshua Huyser.

Una collezione di oggetti quotidiani, di diversa natura, creano un continuum lungo le pareti dello spazio del Little Circus della galleria. Le opere selezionate a rappresentare il lavoro dell’artista, originario del Minnesota, portano lo sguardo dello spettatore verso una nuova consapevolezza, attirando l'attenzione anche su quegli utensili da lavoro, quelle stoviglie, quelle componenti di arredo vintage e banali, musicassette, orologi, lattine, vetri e scatole presenti nella vita di ogni giorno e che vengono utilizzati senza che sia prestato loro un particolare interesse, sempre presenti, ovunque, nelle vite di tutti ma mai considerati di valore alcuno come oggetti di per sé.

Isolati e fluttuanti all’interno del foglio, grazie allo sguardo di Joshua Huyser questi stessi strumenti apparentemente insignificanti, ritrovano la propria dimensione. Attraverso la tecnica dell’acquerello l’artista ne esplora le forme, i colori e i materiali, bilanciandoli nel loro rapporto con le luci e le ombre dell’ambiente circostante.

Solo quando la presenza di un oggetto, nella quotidianità del suo studio o del paesaggio circostante, attira la curiosità di Huyser, questo diventa soggetto della sua pittura: un modo per indagare questa attrazione sensibile che si istaura tra artista e soggetto, attraverso l’interazione tra foglio e pigmento.

Con Coming To My Senses il mondo dell’artista si apre agli occhi del pubblico creando un dialogo dalle mille argomentazioni, in una conversazione effimera tra oggetti, sempre nuova, sempre diversa, nell’accostarsi delle diverse sfumature e soggetti.



La mostra inaugura il 15 Febbraio alle ore 18.30

E resterà aperta fino al 7 Aprile 2018

Da martedì a venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 – sabato dalle 15.00 alle 19.00