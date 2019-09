Jova Beach Party a Linate: ecco come sarà il palco. Iniziati i lavori

L'appuntamento è per sabato 21 settembre, ma i preparativi sono già in corso. Parliamo della tappa milanese del Jova Beach Party, che approderà in un luogo unico: l'aeroporto di Linate. Approfittando della momentanea chiusura per lavori, Jovanotti ha infatti scelto lo scalo Forlanini per lo spettacolo che sta portando in numerose spiagge italiane nell'estate del 2019.

Uno spettacolo che è un po' concerto e un po' party, appunto. Otto ore di musica (a partire dalle 15, ma con afflusso già da mezzogiorno) nel pratone tra la torre di controllo e la pista di decollo. Attese decine di migliaia di persone, forse più di 100 mila. I biglietti (che costano 59,80 euro, ma i bambini sotto gli otto anni entrano gratis) sono già in vendita e, intanto, si inizia a montare il palco.

E' lo stesso Lorenzo Cherubini a svelarlo attraverso le storie di Instagram, con una prima fotografia che, del palco, mostra solo lo scheletro, visto che i lavori sono appena incominciati. La data milanese, che coincide con la fine della stagione estiva, è pensata proprio come il "gran finale" di questa festa itinerante. Tra gli ospiti si vocifera che vi saranno sia quelli più prettamente musicali (a iniziare da Salmo) sia di altro tipo, da don Gino Rigoldi al sindaco di Milano Beppe Sala. Ed è stata annunciata la presenza della coppia che avrebbe dovuto sposarsi al Jova Party di Vasto (Chieti) se quella data non fosse stata annullata.