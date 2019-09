Jova Beach Party arriva a Linate: tutte le infomazioni del grande concerto di Jovanotti

Sabato 21 settembre il Jova Beach Party, l'appuntamento musicale di Jovanotti che ha fatto ballare tutta l'Italia durante l'estate, arriva all'aeroporto di Linate.

Una grande festa

Non solo un concerto, ma una vera grande festa quella di sabato prossimo, per celebrare la fine del tour di Lorenzo Cherubini, che ha ottenuto un sucesso ed una risonanza mediatica per tutto il periodo estivo. L'evento vedrà la partecipazione esclusiva di grandi nomi della musica tra cui Ex-Otago e Takagi & Ketra. Il party accoglierà centinaia di migliaia di persone xantare e ballare fino a notte fonda, in quella che gli organizzatori hanno definito "la più incredibile avventura live della storia dello spettacolo italiano".

Informazioni utili

Lo show, fissato dale ore 15, vedrà Jova Beach Party a Linate: in vendita i biglietti per Jovanotti all'aeroporto | Prezzo e come acquistarli

„l'aeroporto di Linate trasformato nella base di lancio del più grande party estivo italiano. Il concerto inizierà invece alle ore 20:45.

Biglietti Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del Jova Beach Party di Linate on-line.

