Jova beach party a Linate: in vendita i biglietti per il concerto di Jovanotti in aeroporto

Il Jova beach party scalda i motori per il suo sbarco nell'aeroporto di Linate. Dalle 10 di martedì 6 agosto sono infatti ufficialmente in vendita i biglietti per la tappa del tour estivo che porterà Jovanotti a esibirsi nello scalo meneghino - al momento chiuso per lavori - dopo una serie di appuntamenti sulle spiagge italiane.

I ticket saranno acquistabili al prezzo di 59,80 euro - esiste una sola tipologia di biglietto -, mentre i bimbi sotto gli 8 anni entreranno gratuitamente.

Lo show è fissato per le ore 15 del 21 settembre e - ha annunciato Cherubini - "l'aeroporto di Linate sarà trasformato nella base di lancio finale di quella che spiaggia dopo spiaggia è diventata la più grande festa dopo il big bang".

Il Jova beach party porterà a Linate otto ore di musica live nel prato, tra la torre di controllo e la pista di decollo. Sarà - ha promesso il Jova - "la festa finale per le centinaia di migliaia di persone che hanno trasformato l’idea di Lorenzo nella più incredibile avventura live della storia dello spettacolo italiano".

I biglietti per la tappa di Albenga - che era stata annullata ed è stata sostituita proprio con Linate - saranno validi per lo show del 21 settembre.