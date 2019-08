L'ultimo concerto del "Jova Beach Tour" 2019 sarà a Linate

L'ultimo concerto di Jovanotti del suo lungo "Jova Beach Party 2019" sarà, a sorpresa, a Linate.

Il rapper e cantante romano, infatti, deve recuperare una data dello spettacolo annullata a causa dell'erosione della spiaggia ad Albenga. "L'organizzatore Trident informa che è allo studio una grande festa finale prevista per l’ultimo giorno d’estate, sabato 21 settembre. Questo nuovo evento, aggiunto al calendario del Jova Beach Party, sarà annunciato entro il 5 agosto", dicevano gli organizzatori.

Ma Repubblica suggerisce che sarà proprio il City Airport meneghino, chiuso in questi mesi per il rifacimento piste, a ospitare l'ultima grande festa del tour, andato sold-out in quasi tutte le date in spiaggia.