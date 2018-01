"Joy": il 7 febbraio all’Auditorium di Assolombarda il film sull'inventrice del Miracle Mop, gratis

Joy (2015) - il film di David O. Russell, con Jennifer Lawrence, Robert De Niro e Bradley Cooper - verrà proiettato gratuitamente all’Auditorium di Assolombarda mercoledì 7 febbraio alle 18:30.

L'evento viene proposto nell'ambito di STEAMiamoci, progetto che ha l'obiettivo di promuovere la presenza femminile nelle discipline STEM (Science, Technology, Environment, Manufacturing) e che vede Assolombarda presentare una rassegna cinematografica sulle donne di successo.

Joy riprende la storia di Joy Mangano, inventrice del Miracle Mop, un particolare mocio per pulire i pavimenti. A causa delle difficoltà della vita la protagonista mette da parte la sua vocazione di inventrice, almeno fino a quando un'intuizione le cambia per sempre la vita... I prossimi appuntamenti della rassegna saranno: il 21 febbraio (ore 18:30), con Big Eyes, e il 7 marzo (ore 18:30) con Wonder Woman. Per prenotazioni: 02.58370503/02.58370744, eventi@assolombarda.it.