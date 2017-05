Judith Owen in concerto al teatro degli Arcimboldi

La cantautrice gallese, considerata da molti addetti ai lavori l'erede di Joni Mitchell, torna in Italia, giovedì 11 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per un concerto esclusivo in apertura a Bryan Ferry. Con lei, sul palco, anche il formidabile bassista Leland Sklar, già protagonista al fianco di James Taylor, Carole King, Jackson Browne e Phil Collins.