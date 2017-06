a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo ERRATUM | Milano Erratum: what is the place for sound art? 19 - 30 giugno 2017 Erratum presenta il progetto artistico Julien Blaine normalement grotesque, dedicato al poeta, artista e performer francese (Rognac, 1942), a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo. Nello spazio verranno presentate alcune pagine a parete liberamente scelte dalla vasta produzione scritturale del "poeta elementare", artista visuale e sonoro, performer, editore e promotore culturale francese Julien Blaine ed intese come un tributo. In particolare si segnala la presenza acustica, nello spazio di Erratum, dell'opera sonora Lire verticale lire occidentale (tratta da Sound Fetish di Steve Piccolo, con una partitura dello stesso Julien Blaine). Affianca la mostra l'esposizione di alcune pagine tratte da Un Coup de dés di Stephane Mallarmé come introduzione per Cours minimal sur la poésie contemporaine di Julien Blaine e pubblicato da éditions Al Dante, 2009. La mostra tributo a Julien Blaine vuole essere un momento di incontro e di ascolto attraverso l'opera ed il corpo dell'artista-poeta secondo il metodo di Erratum quale "luogo di consistenza poetica". 1942 né à Rognac (Bouches-du-Rhône-13) aubord de l'étang de Berre flaque de mer, jadis, bleu-azur hui, marron glacé. sous l'épauledroite, il est écrit: "je livre lelivre" (J. Blaine) Spazio di ascolto e sperimentazione, Erratum si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti. L'evento è realizzato in collaborazione con MADE4ART di Milano. Julien Blaine nasce a Rognac nel 1942. Si definisce "poeta elementare": è un poeta, artista visuale e sonoro, performer, editore e fondatore di riviste ed organizzatore molto attivo che segue con attenzione l'evoluzione delle ricerche poetiche internazionali. Nella sua vita artistica ha assunto numerose identità. Julien Blaine normalement grotesque a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo 19 - 30 giugno 2017 | Orari di apertura: su appuntamento ERRATUM Via Doria 20, 20124 Milano www.erratum.it | erratumemme@gmail.com | +39.333.9692237 In collaborazione con MADE4ART | Comunicazione e servizi per l'arte e la cultura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni www.made4art.it | press@made4art.it