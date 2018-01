‎Junior cally & highsnob at amnesia / Carnival flex

Carnevale 2018



Venerdì 16 Febbraio



AMNESIA milano is FLEX



guest Junior Cally + Highsnob



Dj set by DROP ( Tom Beaver )

hip hop - trap - dancehall - reggaeton



opening act: Mezzi Artisti



>> Acquista il tuo ticket online: http://bit.ly/2FyPJF2



Junior Cally, nasce e cresce a Roma, approda nel web a gennaio 2017, facendo uscire tre singoli, Alcatraz, Guantanamo, Arkham (ft. Highsnob) conquistando subito l’attenzione del pubblico. Il rapper continua a macinare nei mesi seguenti sempre più visualizzazioni, fino ad arrivare a “Strega”, singolo uscito a settembre 2017, che dai primissimi giorni fa capire all’artista di aver seminato bene nei mesi precedenti.

Il 24 ottobre esce su YouTube il singolo “Magicabula”, che ad oggi conta 3 milioni di ascolti su YouTube e 3 milioni su Spotify, facendo entrare definitivamente Junior Cally, il rapper senza un’identità, nella lista degli artisti più potenti del 2017 e quindi più promettenti per gli anni a venire.



Highsnob, nome d'arte di Michele Matera, rapper avellinese cresciuto a La Spezia.

Ha un passato come writer prima di dedicarsi solamente alla musica rap.

Ex componente del duo Bushwaka insieme a Samuel Heron.

Debutta con il singolo “Harley Quinn” nel settembre del 2016 e spicca subito per la sua capacità di fondere al meglio le sonorità della trap con i contenuti e le rime potenti derivanti dal rap.

Nel marzo del 2017 pubblica “Fa Volare” singolo contenuto nell’ EP “Pretty Boy” e successivamente la tanto discussa traccia “La Tocco Piano”, brano di risposta alle denunce subite dall’artista per una presunta diffamazione, da parte della nota etichetta Newtopia.

Al momento sta scrivendo il suo primo disco ufficiale, la data ancora non è stata comunicata.



Prezzi:

Prevendite early bird 10€ + d.d.p. (disponibili fino ad esaurimento)

Prevendite 2nd Release 13€ + d.d.p. (disponibili fino ad esaurimento)

Prevendite 3rd Release 15€ + d.d.p.(valide tutta la notte con ingresso privilegiato)



Tavoli:

Pista 150€ x 6 persone con 1 bottiglia

Privè 180€ x 6 persone con 1 bottiglia

Privè zona Consolle su richesta



Amnesia Milano - via Alfonso Gatto ang. Forlanini - Milano

Info line: + 39 3336753827



