“Just like a woman”: tributo a Bob Dylan en femme per Rock files live di Lifegate radio

il 24 maggio, Rock Files Live di LifeGate Radio festeggia il compleanno di Bob Dylan con una puntata speciale interamente dedicata a lui: "Just Like a woman", un vero e proprio tributo tutto al femminile con 5 favolose interpeti che saliranno sul palco dello Spirit de Milan per eseguire i successi del poeta e premio Nobel. Come un vero e proprio maestro delle cerimonie, Ezio Guaitamacchi, dirigerà i festeggiamenti per il compleanno di Gabby Goo Goo, dettando itempi e intervistando le diverse interpreti sul loro rapporto con la musica del quasi 76enne Dylan. A inaugurare la serata sarà la cantautrice americana Eileen Rose, astro nascente del genere "Americana" e attualmente impegnata in tour europeo; lascerà poi il palco a una delle voci rock più apprezzate in Italia, la dj/vj rock Alteria (ex volto di Rock Tv e voce di Radiofreccia) che sarà accompagnata per l'occasione dal violino di Jessica Testa. Sarà poi la volta della formidabile pianista e cantautrice Debora Petrina che renderà omaggio al menestrello attraverso le sue sperimentazioni pop rock; chiuderà la serata la talentuosa blueswoman Veronica Sbergia, accompagnata da Max De Bernardi, che rinnovano una volta di più il loro decennale sodalizio artistico per un'occasione veramente imperdibile. A far da cornice agli artisti di RockFilesLive! sarà lo Spirit De Milan, el sit to be, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l'atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un'esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello. Il programma, registrato live dallo Spirit de Milan, verrà riproposto agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1) e online, o tramite l'apposita app mobile per Android e IOS, lunedì 29 maggio alle ore 23:00. Per partecipare alla serata - ingresso libero sino a esaurimento posti - compilare l'apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it.