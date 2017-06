Justin Bieber in concerto: il 18 giugno all'Autodromo

Domenica 18 giugno, nell'ambito di I Days, all'Autodromo di Monza Justin Bieber si esibirà insieme a Martin Garrix.

Con 100 milioni di dischi venduti, il re del pop ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui un Grammy Award e due MTV Video Music Awards. Purpose, il suo quarto album in studio, uscito circa un anno fa, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche dei brani più ascoltati in oltre 60 paesi.

A condividere il palco con Justin Bieber per una giornata evento il noto deejay Martin Garrix, che a soli vent'anni ha già venduto oltre dieci milioni di album. Il 29 luglio 2016 è uscito il suo brano In the Name of Love, con Bebe Rexha.