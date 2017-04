Karate: Camilla Giuliani bronzo agli assoluti di kumite ma che sfortuna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Camilla Giuliani conquista la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti di kumite disputati a Lido di Ostia. La karateka milanese, recente vincitrice dell'Open d'Italia, nella categoria di peso 50 kg è partita molto bene vincendo in scioltezza i primi due incontri per 2-0 grazie a un bel karate, aggressivo ed efficace. In finale di poule in vantaggio 1-0 già assaporava la finale per il titolo quando a pochi secondi dalla fine, gli arbitri gli hanno comminato una sanzione molto dubbia che l'ha portata alla squalifica relegandola alla finalina per il bronzo. Qui è venuto fuori il carattere e la determinazione della karateka milanese che seppur con l'amaro in bocca per quanto successo non si è fatta influenzare e demoralizzare vincendo una medaglia più che meritata. "Sono molto contenta, è il terzo anno consecutivo che salgo sul podio agli assoluti"