Karrin Allyson live: il 19 settembre al Blue Note

Martedì 19 settembre sul palco del Blue Note Karrin Allyson, una delle più apprezzate cantanti jazz attive dagli anni '90.

Dopo il suo disco di debutto I Didn’t Know About You (1992), con la nota etichetta Concord Jazz ha pubblicato 13 album, caratterizzati da brani bossa nova, blues, bebop, standards pop, soft rock e folk rock, cantati in diverse linghe. Cinque dei suoi lavori sono stati candidati per il Grammy nella categoria Best Jazz Vocal Album.