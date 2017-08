Kart per bambini e adulti: il 5 e 6 agosto da Experience

Sabato 5 e domenica 6 agosto, in occasione di Milano Rally Show, da Experience verranno proposti corsi di kart per bambini e noleggio per adulti.

Sarà possibile, per i più piccoli, prendere parte a corsi base (11:20-13:20) e avanzati (13:30-15:30) di kart e, per adulti e bambini, noleggiare kart N35 270cc (sabato 15:45-24, domenica 15:45-22:30). La pista dove correre poi, verrà allestita sotto l'Albero della Vita. Per maggiori info: contatti@sabinodecastro.com, 338 81 50193, www.sabinodecastro.com.