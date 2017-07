Kasabian in concerto: il 3 novembre al Mediolanum Forum

Venerdì 3 novembre al Mediolanum Forum di Assago si terrà il concerto dei Kasabian.

La band di Leicester presenterà Crying Out Loud, sesto album uscito lo scorso aprile e anticipato dal singolo You’re In Love With A Psycho, divenuta subito una hit radiofonica.

Dal 2004, anno del loro esordio, a oggi, i Kasabian hanno suonato sui più prestigiosi palchi internazionali e partecipato ai maggiori festival europei. Il loro stile, inizialmente una commistione di rock anni '60 e '70 ed elettronica, con Crying Out Loud si avvicina in modo sempre più deciso al vero e proprio rock.