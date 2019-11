Kebec-lepage, ritratti ambienti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“KEBEK-Lepage, Ritratti e Ambienti” è la mostra fotografica dedicata al regista e interprete franco-canadese Robert Lepage e alla sua terra. I suggestivi scatti di Marzio Emilio Villa saranno esposti nella sede centrale dell’Università Statale di Milano, nell’ambito della manifestazione Book City 2019, a partire dal 14 novembre. L’azienda Natural Code, che produce alimenti naturali per animali domestici, ha scelto di supportare questa iniziativa culturale, volta a valorizzare gli spazi naturali di una regione, il Québec, che, con grande sensibilità, ha legiferato per prima a favore del benessere e dei diritti degli animali, considerandoli non più come beni, ma come esseri con bisogni essenziali. Secondo la legge B-3.1, (Récueil des lois et des règlements du Québec-2015) sul benessere e diritti degli animali, approvata in Quebec nel 2015, infatti, gli animali non sono più considerati come beni mobili, ma come esseri con bisogni essenziali. Tra i bisogni essenziali che il proprietario è tenuto a garantire la legge cita: acqua sufficiente e alimentazione di buona qualità, un ambiente pulito, con luce sufficiente e spazio adeguato per muoversi liberamente senza farsi male, protezione contro il caldo o il freddo eccessivo, cure mediche e modalità di trasporto adeguate. La legge stabilisce anche la necessità di garantire all’animale protezione e sollecito intervento in caso di dolore acuto, ansie e sofferenze, lesioni gravi e abusi. In Italia, un’indagine realizzata da Doxa per la XII° edizione del Rapporto Assalco 2019 (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) evidenzia quanto, in particolare nei proprietari di cani e gatti, sia in forte aumento la richiesta di riconoscimento dei diritti degli animali da compagnia. L’81% degli italiani riconosce infatti negli animali da compagnia degli esseri senzienti e il 73% degli abitanti del Bel Paese ritiene sia un passo necessario riconoscerli e tutelarli nella nostra Costituzione. In questo contesto, offrire agli animali domestici alimenti gradevoli e di qualità è estremamente importante. Se fino a qualche decennio fa la maggior parte degli animali di casa veniva nutrito con quello che capitava, oggi stiamo assistendo a un processo di umanizzazione dei pet soprattutto per il modo in cui vengono tenuti in considerazione all’interno della famiglia. Da qui l’importanza di provvedere con grande cura alla loro alimentazione.