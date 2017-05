"Kid Pass": il 14 maggio in piazza Città di Lombardia per la Festa della Mamma, gratis

Domenica 14 maggio, Festa della Mamma, in piazza Città di Lombardia si terrà Kid Pass, a cura di Kid Pass Culture.

In programma laboratori, picnic, street food e attività per bambini da 0 a 12 anni e famiglie. Per tutto il giorno inoltre sarà possibile accedere all'opera interattiva Extraordinaire Voyages, ispirata ai romanzi di Jules Verne, con percezione immersiva a 360 gradi.