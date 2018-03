"Kids Sound Fest": il 18 marzo musica per bambini al Museo Nazionale della Scienza

Kids Sound Fest arriva al Museo Nazionale della Scienza domenica 18 marzo, proponendo spettacoli, laboratori e incontri per favorire l'avvicinamento dei bambini alla musica.

La terza edizione dell'iniziativa, dedicata a Sweet child o’ mine di Guns ‘N’ Roses e organizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e dalla rivista GG - Giovani Genitori, intende coinvolgere genitori, bambini e ragazzi in attività per sperimentare la musica in prima persona. Di seguito il programma della giornata

- Padiglione Olona

Una grande area, con cuscini e tappeti morbidi per i più piccoli. Una baby zone 0-3 in cui non mancheranno mini concerti e storie in musica pensati per le orecchie dei piccolissimi. In collaborazione con Musindò e Bhu-m.

- Sala Cenacolo

Nello scenario da favola della Sala del Cenacolo del Museo arte e musica si incontrano. Ispirati dalle note e guidati dalla fantasia, questa è l’area delle lezioni concerto e delle performance di grandi artisti che scelgono di regalare esibizioni speciali pensate appositamente per la Kids Sound Fest. In collaborazione con Bea Zanin, Diego Perrone, Gaia Panceri e Musindò.

- Padiglione Aeronavale, Sala Conte Biancamano

Un’immersione nel mondo dell’ascolto, dei tasti e della voce all’interno della sala delle feste del transatlantico Conte Biancamano che, a cura di Yamaha, si trasforma per ospitare le attività #CresciConYamaha. Laboratori di tastiere per un primo approccio allo strumento e all’utilizzo della propria voce attraverso giochi musicali condotti da insegnanti Yamaha di educazione musicale per l’infanzia, cui seguiranno laboratori dedicati al pianoforte come strumento di espressione e di improvvisazione sperimentale. La sala ospiterà la Special Exhibition del Maestro Cesare Picco e del suo pianoforte Disklavier.

- Padiglione ferroviario

Esibizione live di Checcoro, primo coro a cappella LGBT di Milano che sostiene e promuove una cultura dei diritti sociali e civili per tutti.

- Circo Acrobatico al Padiglione Navale, Spazio Polene

Variopinti, ammalianti e colorati come polene, volano gli artisti dell’Eclips Acrobatic Show con giocoleria, acrobatica aerea e salti acrobatici al suolo.

- Padiglione Aeronavale , piano -1

La festa prosegue anche al piano di sotto, sempre nel Padiglione Aeronavale, con un’intera sala realizzata in collaborazione con Ubisoft, per scatenarsi con uno strepitoso e attesissimo Just Dance Show. Due animatori faranno divertire i bambini coinvolgendoli a ballare le hit più famose del momento tratte dall’ultima edizione della serie di videogiochi di ballo più amata da grandi e piccini, Just Dance 2018.

- Tinkering Zone

Un computer, una scheda chiamata Makey Makey, qualche semplice riga di programma e una grande varietà di materiali da costruzione sono gli ingredienti perfetti per mettere in scena delle meravigliose Storie Sonore.

- I. Lab Area dei piccoli

Ruote dentate, campanelli e sonagli per costruire un meccanismo musicale, scoprire come funziona un ingranaggio e comporre musica personalizzata. Per tutta la giornata animazione diffusa e colorata negli spazi Kids Sound Fest del Museo, a cura di Circowow.

- Food

Fantasiosi menù anche vegetariani, vegani e gluten free per dare sapore e colore allo spuntino, al pranzo e alla merenda delle famiglie. Per una giornata indimenticabile a partire dai piattini, in Mater- Bi biodegradabile. A cura di OlindaCatering.