"Kiss Me Film": dal 19 gennaio al MIC il nuovo percorso di realtà aumentata sul genere romantico

Venerdì 19 gennaio MIC presenta Kiss Me Film, un allestimento multimediale dedicato al genere romantico.

Le pellicole d'archivio del Museo Interattivo del Cinema si combinano con le più moderne tecnologie per coinvolgere i visitatori in un percorso di realtà aumentata alla scoperta dei film più romantici della storia del cinema: da Titanic a Notorious, passando per Colazione da Tiffany. 50 i titoli da scoprire indossando gli Smartglasses Epson Moverio BT 350.

Il 19 gennaio, in occasione dell'inaugurazione, sarà eccezionalmente possibile visitare l’archivio in 4 fasce orarie (15, 16, 17 e 18), con ingresso gratuito per i possessori di Cinetessera e con prenotazione obbligatoria telefonando in giorni e orari d’ufficio allo 0287242114. Durante la visita inoltre i partecipanti saranno coinvolti in un flash mob sulle note di una celebre storia d'amore. Nel corso della giornata il Museo e l’Archivio saranno visitabili gratuitamente per tutti i possessori della Cinetessera 2018. Di seguito il programma delle proiezioni inaugurali.

Venerdì 19 gennaio

ore 15 Casablanca

Michael Curtiz, USA, 1942, 102’, b/n. Con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman.

A Casablanca, durante la Seconda Guerra Mondiale, l’americano Rick Blaine è proprietario del frequentatissimo “Rick’s Bar”, una specie di zona franca dove la musica, gli amori, il gioco d’azzardo e l’avventura si combinano in un cocktail elettrizzante.



ore 17 Baciami, stupido

Billy Wilder, USA, 1964, 125’, b/n. Con Kim Novak, Dean Martin.

Il geloso maestro di pianoforte Orville Spooner fa in modo che la sua bellissima moglie Zelda lasci la città quando è costretto a ospitare il famoso cantante e latin lover Dino.



ore 20:30 Notorious – L’amante perduta

Alfred Hitchcock, USA, 1946, 106’, v.o.sott.it. Con Ingrid Bergman, Cary Grant.

Il capolavoro di Alfred Hitchcock entrato nella storia del cinema per la celebre sequenza che ritrae il bacio più lungo nella storia del cinema, fino a quel momento.