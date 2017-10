Klepsydra di Marco V. Pogliaghi

SPETTACOLO TEATRALE patrocinato dalla Regione Lombardia, dal Municipio 4 di Milano e convenzionato con il CSBNO (Consorzio Servizio Bibliotecario Nord-Ovest).



Regia: Marco V. Pogliaghi



Con: Manuel Innocenti, Cristina Mutti, Marco Morselli, Carolina Troccoli, Luca Calini, GIovanni Del Prete, Silvia Innocenti, Riccardo Pesce, Laura Parmigiani, Francesco Troccoli, Elena Nova.



Musiche Originali: Marco V. Pogliaghi



SINOSSI:

VIVIAMO NEL TEMPO, ALLA RICERCA DEL MOMENTO PERFETTO.

In ogni istante della nostra vita ci confrontiamo con attimi in cui percepiamo il nostro infinito, ma come umanità risentiamo del limite temporale invalicabile. Un'energia negativa che ci priva quotidianamente di tutti quei piccoli momenti che lasciamo andare per inerzia o semplicemente perché ci dimentichiamo di viverli con la necessaria intensità. E' in quei momenti che il tempo prende il sopravvento, sfuggendoci di mano, diventando impercettibile.

Finché il suo inesorabile trascorrere non ci sorprenderà impreparati.

Profittando di quest'oscura condizione del genere umano, la yadhira Klepsydra si impossessa di un potentissimo strumento di controllo incastonato negli ingranaggi della Macchina del Tempo Universale, una sorta di coscienza collettiva in cui si concentrano particelle di tempo che sfuggono alla percezione dell'Uomo. Privato del proprio tempo l'uomo diventa insensibile, apatico e gli sono preclusi gli accessi all'intelletto, alla creatività, alla bellezza.

L'intento di Klepsydra è proprio quello di controllare gli Uomini modificando il tempo contro le stesse rigide leggi che regolano l'Universo, soggiogandolo al proprio volere e divenire così immortale. Dovranno intervenire forze parallele, energie e personaggi iperreali, per restituire all'Uomo quei doni che solo il tempo può evocare.