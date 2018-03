"Kleur reis" ,viaggio nei colori - Giulia Chiaranz

BAOBARCERCARTISTA - "KLEUR REIS",Viaggio nei colori

Martedì 20 marzo dalle 19.00 Una passeggiata tra i quadri di Giulia Chiaranz ci trasporta in un mondo sospeso tra sogno e realtà, creato da suggestioni cromatiche che quasi si trasformano in melodie e potenti pennellate che nell’illusione onirica ci conducono in terre lontane o fantasiose,facendo scaturire emozioni sopite. Nota importante del suo lavoro è l’assoluta originalità e la personalissima pennellata che la rendono riconoscibile e quindi unica nel suo genere.