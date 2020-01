Kristjan randalu "absence"-rjf#2

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al:



Quinto appuntamento della seconda stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 9 concerti di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 14 febbraio 2020

dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano



INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a jazz@rosetum.it



Quinto appuntamento con Kristjan Randalu "Absence":



Formatosi nel 2017, si tratta di un trio avvincente, che riunisce 3 tra i più stimati e pluripremiati jazzisti a livello internazionale.

Krjstian Randalu : pianista e compositore nato in Estonia.

Il chitarrista Ben Monder, newyorkese.

Markuu Ounaskari : batterista diventato uno dei musicisti jazz finlandesi più conosciuti a livello internazionale.



