Kruder e Dorfmeister

Venerdì 04 Ottobre KRUDER & DORFMEISTER + MOUNT KIMBIE DJ Magazzini Generali porta a Milano una Line up degna di un festival, venerdì 04 ottobre con KRUDER & DORFMESITER + MOUNT KIMBIE DJ Sono universalmente noti per le loro straordinarie produzioni e remix d’avanguardia. The “K&D Sessions è il loro album-capolavoro con cui hanno venduto più di 2 milioni di copie. Melodie funk, arrangiamenti jazz, house, hiphop, dub, reggae, ambient, fusion, brasile, chansons, dope beat e drum + bass. Un sogno che si realizza portare a Magazzini Generali K&D! Mount Kimbie è duo di DJ e producer inglesi composto da Kai Campos e Dom Maker che rappresentano insieme a Burial, Four Tet e Jon Hopkins il gota dell'elettronica britannica. Per loro collaborazioni importanti con James Blake e King Krule